В «Фиорентине» рассказали, почему Кокорин не попадает в заявку на матчи клуба

В «Фиорентине» сообщили, что Александр Кокорин получил очередную травму

В пресс-службе «Фиорентины» прокомментировали корреспонденту «СЭ» отсутствие российского нападающего Александра Кокорина в заявке команды на матчи итальянского клуба.

«У Кокорина небольшая мышечная травма. Будет ли он готов к следующей игре? Он тренируется индивидуально. Мы ждем», — сказали «СЭ» в пресс-службе.

В последний раз 30-летний Кокорин выходил на поле 10 января в матче против «Торино» (0:4).

В сезоне-2021/2022 российский форвард вышел на поле в 6 матчах, в которых не отличился результативными действиями.