В «Фиорентине» рассказали, почему Кокорин не попадает в заявку на матчи клуба
В «Фиорентине» сообщили, что Александр Кокорин получил очередную травму
В пресс-службе «Фиорентины» прокомментировали корреспонденту «СЭ» отсутствие российского нападающего Александра Кокорина в заявке команды на матчи итальянского клуба.
«У Кокорина небольшая мышечная травма. Будет ли он готов к следующей игре? Он тренируется индивидуально. Мы ждем», — сказали «СЭ» в пресс-службе.
В последний раз 30-летний Кокорин выходил на поле 10 января в матче против «Торино» (0:4).
В сезоне-2021/2022 российский форвард вышел на поле в 6 матчах, в которых не отличился результативными действиями.
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|И
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|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|26
|17
|5
|4
|52-28
|56
|
2
|Интер
|25
|16
|6
|3
|55-22
|54
|
3
|Наполи
|25
|16
|5
|4
|46-17
|53
|
4
|Ювентус
|26
|13
|8
|5
|38-23
|47
|
5
|Аталанта
|25
|12
|8
|5
|46-30
|44
|
6
|Лацио
|26
|12
|7
|7
|53-40
|43
|
7
|Фиорентина
|25
|13
|3
|9
|44-34
|42
|
8
|Рома
|26
|12
|5
|9
|44-34
|41
|
9
|Верона
|26
|10
|7
|9
|49-42
|37
|
10
|Торино
|25
|9
|6
|10
|32-26
|33
|
11
|Сассуоло
|26
|8
|9
|9
|43-44
|33
|
12
|Эмполи
|26
|8
|7
|11
|38-50
|31
|
13
|Удинезе
|25
|6
|10
|9
|34-41
|28
|
14
|Болонья
|24
|8
|4
|12
|29-40
|28
|
15
|Сампдория
|26
|7
|5
|14
|35-42
|26
|
16
|Специя
|25
|7
|5
|13
|27-46
|26
|
17
|Венеция
|25
|5
|7
|13
|23-44
|22
|
18
|Кальяри
|25
|4
|9
|12
|25-46
|21
|
19
|Дженоа
|26
|1
|13
|12
|22-47
|16
|
20
|Салернитана
|25
|3
|5
|17
|19-58
|13
Результаты / календарь
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38 тур
|18.02
|22:45
|
Ювентус – Торино
|1 : 1
|19.02
|17:00
|
Сампдория – Эмполи
|2 : 0
|19.02
|20:00
|
Рома – Верона
|2 : 2
|19.02
|22:45
|
Салернитана – Милан
|2 : 2
|20.02
|14:30
|
Фиорентина – Аталанта
|1 : 0
|20.02
|17:00
|
Венеция – Дженоа
|1 : 1
|20.02
|20:00
|
Интер – Сассуоло
|0 : 2
|20.02
|22:45
|
Удинезе – Лацио
|1 : 1
|21.02
|21:00
|
Кальяри – Наполи
|- : -
|21.02
|23:00
|
Болонья – Специя
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|19
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|18
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|
|
Антонио Кандрева
Сампдория
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|20
|1
|7
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|21
|1
|4
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|22
|1
|4
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