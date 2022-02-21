«Милан» планирует приобрести Берарди

«Милан» нацелен на приобретение полузащитника «Сассуоло» Доменико Берарди.

Как сообщает Calciomercato, клуб готов заплатить за игрока 30 миллионов евро, которые требует руководство черно-зеленых.

Действующий контракт Берарди с «Сассуоло» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне 27-летний полузащитник сыграл за клуб 24 матча во всех турнирах , забил 10 голов и отдал 12 результативных передач.