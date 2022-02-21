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Сегодня, 09:33

«Милан» планирует приобрести Берарди

Анна Горшкова
Корреспондент

«Милан» нацелен на приобретение полузащитника «Сассуоло» Доменико Берарди.

Как сообщает Calciomercato, клуб готов заплатить за игрока 30 миллионов евро, которые требует руководство черно-зеленых.

Действующий контракт Берарди с «Сассуоло» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне 27-летний полузащитник сыграл за клуб 24 матча во всех турнирах , забил 10 голов и отдал 12 результативных передач.

Источник: https://www.calciomercato.com/news/berardi-nessuno-come-lui-in-europa-il-milan-e-la-verita-sul-prez-62221
Футбол
ФК Милан
ФК Сассуоло
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3
 Наполи 25 16 5 4 46-17 53
4
 Ювентус 26 13 8 5 38-23 47
5
 Аталанта 25 12 8 5 46-30 44
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 Лацио 26 12 7 7 53-40 43
7
 Фиорентина 25 13 3 9 44-34 42
8
 Рома 26 12 5 9 44-34 41
9
 Верона 26 10 7 9 49-42 37
10
 Торино 25 9 6 10 32-26 33
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 Сассуоло 26 8 9 9 43-44 33
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 Болонья 24 8 4 12 29-40 28
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 Салернитана 25 3 5 17 19-58 13
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 2 : 2
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Фиорентина – Аталанта
 1 : 0
20.02 17:00
Венеция – Дженоа
 1 : 1
20.02 20:00
Интер – Сассуоло
 0 : 2
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Удинезе – Лацио
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Кальяри – Наполи
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Ювентус

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Верона

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Доменико Берарди

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Антонио Кандрева

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Сампдория

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И К Ж
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Рома

 20 1 7
Тео Эрнандес

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 21 1 4
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