В чемпионате Италии объявили лучших игроков по позициям по итогам сезона-2021/22.

Лучшим нападающим стал Чиро Иммобиле («Лацио»),

Лучшим полузащитником — Марсело Брозович («Интер»),

Лучший защитник — Глейсон Бремер («Торино»),

Лучший вратарь — Майк Меньян («Милан»).

Лучшим игроком в возрасте до 23 лет стал нападающий «Наполи» Виктор Осимхен.

Рейтинг был составлен с учетом статистических показателей, а также анализа данных, записанного с помощью системы Hawk-Eye. Основные из них: движение без мяча, выбор позиции и вклад в эффективность команды.