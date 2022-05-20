«Фиорентина» попытается отдать Кокорина бесплатно или разорвать контракт

«Фиорентина» намерена расстаться с российским форвардом команды Александром Кокориным в предстоящее трансферное окно.

По данным «РБ Спорт», итальянский клуб готов отдать 31-летнего футболиста бесплатно любому клубу, с которым форвард договорится о личном контракте.

«Кокорин этим летом будет на рынке, цена — ноль. Если покупателей не найдется, клуб попытается разорвать контракт по обоюдному согласию, но не в связи с политическими событиями, а по причине полного разочарования в игроке, он не оправдал ожиданий», — приводит слова итальянского источника «РБ Спорт».

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года. Он перешел в клуб из «Спартака» в январе 2021 года за 4,5 миллиона евро . С тех пор форвард провел 11 матчей и результативными действиями не отметился.