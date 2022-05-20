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Сегодня, 19:57

«Фиорентина» попытается отдать Кокорина бесплатно или разорвать контракт

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Фиорентина» намерена расстаться с российским форвардом команды Александром Кокориным в предстоящее трансферное окно.

По данным «РБ Спорт», итальянский клуб готов отдать 31-летнего футболиста бесплатно любому клубу, с которым форвард договорится о личном контракте.

«Кокорин этим летом будет на рынке, цена — ноль. Если покупателей не найдется, клуб попытается разорвать контракт по обоюдному согласию, но не в связи с политическими событиями, а по причине полного разочарования в игроке, он не оправдал ожиданий», — приводит слова итальянского источника «РБ Спорт».

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года. Он перешел в клуб из «Спартака» в январе 2021 года за 4,5 миллиона евро . С тех пор форвард провел 11 матчей и результативными действиями не отметился.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fiorentina-popy-taetsya-otdat-kokorina-besplatno-ili-razorvat-kontrakt/
Александр Кокорин
Футбол
ФК Фиорентина
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 Интер 37 24 9 4 81-32 81
3
 Наполи 37 23 7 7 71-31 76
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 Ювентус 37 20 10 7 57-35 70
5
 Лацио 37 18 9 10 74-55 63
6
 Рома 37 17 9 11 56-43 60
7
 Фиорентина 37 18 5 14 57-51 59
8
 Аталанта 37 16 11 10 65-47 59
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 Верона 37 14 10 13 62-56 52
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 Сампдория 37 10 6 21 46-60 36
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 Специя 37 10 6 21 41-68 36
17
 Салернитана 37 7 10 20 33-74 30
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 Дженоа 37 4 16 17 27-59 28
20
 Венеция 37 6 8 23 34-69 26
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20.05 21:45
Торино – Рома
 - : -
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 - : -
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 - : -
21.05 21:45
Лацио – Верона
 - : -
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 - : -
22.05 13:30
Специя – Наполи
 - : -
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 - : -
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
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Венеция – Кальяри
 - : -
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
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Ювентус

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

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П
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Ромеро Луис Альберто

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И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

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Венеция

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