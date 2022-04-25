В «Аталанте» выразили поддержку главному тренеру Гасперини

Директор «Аталанты» Умберто Марино выразил поддержку главному тренеру Джан Пьеро Гасперини, несмотря на то, что берагамски могут остаться без еврокубков на следующий сезон.

«Всегда говорю, что позиция Гасперини в клубе не подлежит обсуждению. Будем двигаться дальше с теми характеристиками, которые дал тренер этой команде. Мы с ним на всю жизнь», — цитирует функционера Football Italia.

В настоящее время «Аталанта» занимает 8-е место в турнирной таблице серии А, набрав 54 очка.