В «Аталанте» выразили поддержку главному тренеру Гасперини
Директор «Аталанты» Умберто Марино выразил поддержку главному тренеру Джан Пьеро Гасперини, несмотря на то, что берагамски могут остаться без еврокубков на следующий сезон.
«Всегда говорю, что позиция Гасперини в клубе не подлежит обсуждению. Будем двигаться дальше с теми характеристиками, которые дал тренер этой команде. Мы с ним на всю жизнь», — цитирует функционера Football Italia.
В настоящее время «Аталанта» занимает 8-е место в турнирной таблице серии А, набрав 54 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|34
|22
|8
|4
|60-30
|74
|
2
|Интер
|33
|21
|9
|3
|71-26
|72
|
3
|Наполи
|34
|20
|7
|7
|61-30
|67
|
4
|Ювентус
|33
|18
|9
|6
|50-29
|63
|
5
|Рома
|34
|17
|7
|10
|55-40
|58
|
6
|Лацио
|34
|16
|8
|10
|66-50
|56
|
7
|Фиорентина
|33
|17
|5
|11
|54-42
|56
|
8
|Аталанта
|33
|15
|9
|9
|57-39
|54
|
9
|Верона
|34
|13
|10
|11
|59-51
|49
|
10
|Сассуоло
|33
|12
|10
|11
|58-53
|46
|
11
|Торино
|33
|11
|10
|12
|38-32
|43
|
12
|Удинезе
|33
|9
|13
|11
|49-52
|40
|
13
|Болонья
|33
|10
|9
|14
|37-47
|39
|
14
|Эмполи
|34
|9
|10
|15
|45-62
|37
|
15
|Специя
|34
|9
|6
|19
|34-59
|33
|
16
|Сампдория
|34
|8
|6
|20
|41-57
|30
|
17
|Кальяри
|34
|6
|10
|18
|31-62
|28
|
18
|Дженоа
|34
|3
|16
|15
|25-54
|25
|
19
|Салернитана
|33
|6
|7
|20
|28-70
|24
|
20
|Венеция
|33
|5
|7
|21
|27-61
|22
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
|27.04
|19:00
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|27.04
|19:00
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|27.04
|21:15
|
Болонья – Интер
|- : -
|11.05
|21:15
|
Аталанта – Торино
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|26
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|16
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|9
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|24
|2
|5
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|25
|1
|10
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|28
|1
|6
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