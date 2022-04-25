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Сегодня, 20:29

В «Аталанте» выразили поддержку главному тренеру Гасперини

Иван Шитик
Корреспондент
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Директор «Аталанты» Умберто Марино выразил поддержку главному тренеру Джан Пьеро Гасперини, несмотря на то, что берагамски могут остаться без еврокубков на следующий сезон.

«Всегда говорю, что позиция Гасперини в клубе не подлежит обсуждению. Будем двигаться дальше с теми характеристиками, которые дал тренер этой команде. Мы с ним на всю жизнь», — цитирует функционера Football Italia.

В настоящее время «Аталанта» занимает 8-е место в турнирной таблице серии А, набрав 54 очка.

ФК Аталанта
Джан Пьеро Гасперини
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 Интер 33 21 9 3 71-26 72
3
 Наполи 34 20 7 7 61-30 67
4
 Ювентус 33 18 9 6 50-29 63
5
 Рома 34 17 7 10 55-40 58
6
 Лацио 34 16 8 10 66-50 56
7
 Фиорентина 33 17 5 11 54-42 56
8
 Аталанта 33 15 9 9 57-39 54
9
 Верона 34 13 10 11 59-51 49
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 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
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 Торино 33 11 10 12 38-32 43
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 Сампдория 34 8 6 20 41-57 30
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18
 Дженоа 34 3 16 15 25-54 25
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 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
 Венеция 33 5 7 21 27-61 22
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6.01 14:30
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27.04 19:00
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27.04 21:15
Болонья – Интер
 - : -
11.05 21:15
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Лацио

 26
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 16
П
Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

 9
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

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Болонья

 24 2 5
Николо Дзаньоло

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 25 1 10
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