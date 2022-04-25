«Ювентус» предлагает Ди Марии контракт на один сезон

«Ювентус» провел переговоры с агентами полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии. Туринский клуб предлагает 34-летнему игроку краткосрочный контракт на один год, сообщает Goal.

Летом футболист покинет парижский клуб на правах свободного агента. «ПСЖ» не планирует продлевать контракт с аргентинцем.

Свой интерес к игроку также проявляли «Барселона», «Атлетико» и «Интер».

В этом сезоне Ди Мария провел за парижан 22 игры, забив три гола и отдав пять результативных передач.