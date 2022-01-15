В Италии сообщили, что Миранчук перейдет в «Дженоа»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в ближайшее время перейдет «Дженоа.

Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте. По его словам, стороны согласовали условия перехода, которой пока не произошел, так как «Аталанта» испытывает проблемы с составом.

Ранее уже соощалось, что Миранчук может уйти в аренду. Футболистом также интересовались «Верона», «Торино» и «Сампдория».

26-летний Миранчук выступает за итальянский клуб с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива».

В сезоне-2021/22 он принял участие в 14 матчах «Аталанты», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает россиянина в 11 миллионов евро.