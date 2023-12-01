В «Аталанте» отреагировали на слухи о готовности отдать Миранчука в аренду
Спортивный директор «Аталанты» Тони Д’Амико высказался об информации, что полузащитник команды Алексей Миранчук может быть отдан в аренду во время зимнего трансферного окна.
«Аталанта» готова отпустить Миранчука в аренду? Это неправда», — сказал Д’Амико в разговоре Sport24.
В СМИ появлялась информация о том, что Миранчука готовы отпустить в аренду с обязательным правом выкупа.
В текущем сезоне Миранчук сыграл 7 матчей (215 минут), в которых не смог отметиться голевыми действиями. Портал Transfermakt оценивает российского футболиста в 9 миллионов евро.
Источник: Sport24.ru
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|
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|15
|
15
|Дженоа
|13
|4
|2
|7
|14-18
|14
|
16
|Удинезе
|13
|1
|8
|4
|9-18
|11
|
17
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|2
|4
|7
|13-25
|10
|
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|
19
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|1.12
|22:45
|
Монца – Ювентус
|- : -
|2.12
|17:00
|
Дженоа – Эмполи
|- : -
|2.12
|20:00
|
Лацио – Кальяри
|- : -
|2.12
|22:45
|
Милан – Фрозиноне
|- : -
|3.12
|14:30
|
Лечче – Болонья
|- : -
|3.12
|17:00
|
Фиорентина – Салернитана
|- : -
|3.12
|17:00
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Удинезе – Верона
|- : -
|3.12
|20:00
|
Сассуоло – Рома
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|3.12
|22:45
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|4.12
|22:45
|
Торино – Аталанта
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Лаутаро Мартинес
Интер
|13
|
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Сассуоло
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Оливье Жиру
Милан
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|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
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Мартен де Рон
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|И
|К
|Ж
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Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
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Исак Хиен
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|7
|1
|1
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