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Сегодня, 15:32

В «Аталанте» отреагировали на слухи о готовности отдать Миранчука в аренду

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Спортивный директор «Аталанты» Тони Д’Амико высказался об информации, что полузащитник команды Алексей Миранчук может быть отдан в аренду во время зимнего трансферного окна.

«Аталанта» готова отпустить Миранчука в аренду? Это неправда», — сказал Д’Амико в разговоре Sport24.

В СМИ появлялась информация о том, что Миранчука готовы отпустить в аренду с обязательным правом выкупа.

В текущем сезоне Миранчук сыграл 7 матчей (215 минут), в которых не смог отметиться голевыми действиями. Портал Transfermakt оценивает российского футболиста в 9 миллионов евро.

Источник: Sport24.ru
Алексей Миранчук
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 13 10 2 1 30-7 32
2
 Ювентус 13 9 3 1 20-8 30
3
 Милан 13 8 2 3 21-14 26
4
 Наполи 13 7 3 3 26-14 24
5
 Рома 13 6 3 4 25-15 21
6
 Болонья 13 5 6 2 15-10 21
7
 Фиорентина 13 6 2 5 20-17 20
8
 Аталанта 13 6 2 5 21-13 20
9
 Монца 13 4 6 3 14-12 18
10
 Фрозиноне 13 5 3 5 19-21 18
11
 Лацио 13 5 2 6 14-15 17
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 Торино 13 4 4 5 10-16 16
13
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14
 Сассуоло 13 4 3 6 20-24 15
15
 Дженоа 13 4 2 7 14-18 14
16
 Удинезе 13 1 8 4 9-18 11
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 Кальяри 13 2 4 7 13-25 10
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 Эмполи 13 3 1 9 8-25 10
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 Верона 13 2 3 8 9-18 9
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 Салернитана 13 1 5 7 10-25 8
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