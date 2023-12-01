Влахович: «В «Ювентусе» я чувствую себя как дома и никогда не думал об уходе»

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович поделился мнением о возможном уходе из туринского клуба.

«В «Ювентусе» я чувствую себя как дома и никогда не думал об уходе. Переход в Саудовскую Аравию? Я играю за одну из самых сильных команд в мире, я горжусь этим и сейчас вижу себя здесь», — приводит слова Влаховича Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне 23-летний серб провел 11 матчей, в которых забил 5 голов и сделал результативную передачу.