Умер рекордсмен серии А по количеству проведенных матчей в качестве главного тренера Маццоне

Итальянский футбольный тренер Карло Маццоне ушел из жизни в возрасте 86 лет, сообщает Sky Sports. Причины смерти не уточняются.

Маццоне в качестве футболиста играл за такие команды, как «Латина», «Рома», СПАЛ, «Сиена» и «Асколи».

В конце 60-х годов, завершив игровую карьеру он стал главным тренером «Асколи» с которым прошел путь от серии С до серии А. Также Маццоне возглавлял «Фиорентину», «Катандзаро», «Болонью», «Лечче», «Пескару», «Кальяри», «Рому», «Наполи», «Перуджу», «Брешию» и «Ливорно».

Он завершил тренерскую деятельность в 2006 году и является рекордсменом серии А по количеству проведенных матчей в качестве главного тренера — 792.