В субботу, 19 августа, «Фиорентина» сыграет с «Дженоа» в рамках 1-го тура серии А. Встреча пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Начало встречи — в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию формальных событий матча «Фиорентина» — «Дженоа».

Следить за матчами нового сезона серии А можно с помощью прямых трансляций на каналах холдинга «Матч ТВ». Центральную встречу будут показывать на главном телеканале, другие на каналах «Футбол».

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин включен в заявку флорентийцев на матч 1-го тура серии А против «Дженоа». В прошедшем сезоне 32-летний форвард на правах аренды играл за кипрский «Арис». Он провел за команду 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 результативных передач.

Полный календарь чемпионата Италии и турнирная таблица серии А сезона-2023/2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».

Италия: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024