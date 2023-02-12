Гол Бийола помог «Удинезе» сыграть вничью с «Сассуоло»

«Удинезе» на своем поле сыграл вничью с «Сассуоло» в матче 22-го тура чемпионата Италии.

Один из мячей в составе команды из Удине забил бывший полузащитник ЦСКА Яка Бийол.

«Удинезе» набрал 30 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице, «Сассуоло» занимает 15-ю строчку с 24 очками.