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Сегодня, 13:34

Чиро Иммобиле считает «Аталанту» непростым соперником

Виктория Кравченко
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Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле перед матчем 22-го тура серии А рассказал, что думает об «Аталанте». Эту игру римляне проиграли со счетом 0:2.

«Аталанта» использует персональный прессинг, оказывает постоянное давление, и противостоять такому оппоненту очень нелегко", — сказал футболист на пресс-конференции.

После этого матча «Аталанта» с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице, «Лацио» с 39 очками — на шестой строчке.

ФК Аталанта
ФК Лацио
0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 21 18 2 1 51-15 56
2
 Интер 21 14 1 6 41-26 43
3
 Аталанта 22 12 5 5 41-24 41
4
 Милан 22 12 5 5 38-30 41
5
 Рома 22 12 5 5 29-19 41
6
 Лацио 22 11 6 5 37-19 39
7
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
8
 Болонья 21 8 5 8 28-31 29
9
 Удинезе 21 7 8 6 28-23 29
10
 Эмполи 22 6 9 7 21-28 27
11
 Монца 21 7 5 9 27-30 26
12
 Ювентус 21 12 5 4 33-17 26
13
 Лечче 22 5 9 8 22-25 24
14
 Фиорентина 21 6 6 9 23-28 24
15
 Сассуоло 21 6 5 10 24-31 23
16
 Салернитана 21 5 6 10 25-41 21
17
 Специя 22 4 7 11 19-37 19
18
 Верона 21 3 5 13 19-33 14
19
 Сампдория 21 2 4 15 10-36 10
20
 Кремонезе 21 0 8 13 15-37 8
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.02 22:45
Милан – Торино
 1 : 0
11.02 17:00
Эмполи – Специя
 2 : 2
11.02 20:00
Лечче – Рома
 1 : 1
11.02 22:45
Лацио – Аталанта
 0 : 2
12.02 14:30
Удинезе – Сассуоло
 - : -
12.02 17:00
Болонья – Монца
 - : -
12.02 20:00
Ювентус – Фиорентина
 - : -
12.02 22:45
Наполи – Кремонезе
 - : -
13.02 20:30
Верона – Салернитана
 - : -
13.02 22:45
Сампдория – Интер
 - : -
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ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 16
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 12
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 12 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 20 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 13 1 0
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