Чиро Иммобиле считает «Аталанту» непростым соперником

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле перед матчем 22-го тура серии А рассказал, что думает об «Аталанте». Эту игру римляне проиграли со счетом 0:2.

«Аталанта» использует персональный прессинг, оказывает постоянное давление, и противостоять такому оппоненту очень нелегко", — сказал футболист на пресс-конференции.