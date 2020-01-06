«Удинезе» с минимальным счетом обыграл «Лечче»

«Лечче» проиграл «Удинезе» (0:1) в матче 18-го тура чемпионата Италии. Единственный гол на 88-й минуте встречи забил форвард гостей Родриго де Пауль.

«Лечче» с 15 баллами располагается на 17-м месте в турнирной таблице серии А. «Удинезе» — 21 очко и 13-я строчка.

Чемпионат Италии. Серия А

18-й тур

«Лечче» — «Удинезе» — 0:1 (0:0)

Гол: де Пауль, 88.

«Лечче»: Габриэл, Россеттини, Донати, Лучони, Делль`Орко, Манкосу, Тахцидис, Табанелли (Фариас, 69), Петриччоне, Бабакар (Ла Мантия, 80), Фалько.

«Удинезе»: Муссо, Найтинк, Де Майо, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Мандрагора, Фофана, Сема (Пуссетто, 75), Окака Чука, Несторовски (Лазанья, 65), де Пауль (Барак, 90+1).

Предупреждение: де Пауль, 89.

Судья: Джуа (Италия).

6 января. Лечче. Стадион «Виа дель Маре».