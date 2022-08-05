Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 20:55

«Удинезе» и «Кальяри» вышли в 1/16 финала Кубка Италии

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Удинезе» и «Кальяри» 5 августа вышли в 1/16 финала Кубка Италии по футболу.

«Удинезе» победил клуб «Феральписало» со счетом 2:1.

«Кальяри» вырвал победу у «Перуджи» — 3:2.

Италия. Кубок. 1/32 финала
05 авг, 19:00. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
2:1
ФеральпиСало
Голы
Деулофеу, 12 (1:0), Саксесс, 64 (2:0), Силигарди, 67 (2:1)
Удинезе
Сильвестри Перес Масина Найтинк (Бийол, 73) Эбосс Соппи Ловрич (Самарджич, 82) Макенго Перейра Саксесс (Несторовски, 79) Деулофеу
Предупреждения
Перес 71’  - 
Судьи
Коссо (Италия)
Италия. Кубок. 1/32 финала
05 авг, 18:45. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
3:2
Перуджа

ФК Кальяри
ФК Удинезе
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Какие продукты необходимо употреблять при дефиците витамина В12
42 секунды молчания, пуговицы Лаврова и истерика в США. Что произошло после приговора Бриттни Грайнер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник Миленкович продлит контракт с «Фиорентиной»

«Рома» взяла Вейналдума в аренду у «ПСЖ». Договор предусматривает опцию выкупа
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
2
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
19
 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 19:30
Милан – Удинезе
 - : -
13.08 19:30
Сампдория – Аталанта
 - : -
13.08 21:45
Лечче – Интер
 - : -
13.08 21:45
Монца – Торино
 - : -
14.08 19:30
Фиорентина – Кремонезе
 - : -
14.08 19:30
Лацио – Болонья
 - : -
14.08 21:45
Салернитана – Рома
 - : -
14.08 21:45
Специя – Эмполи
 - : -
15.08 19:30
Верона – Наполи
 - : -
15.08 21:45
Ювентус – Сассуоло
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости