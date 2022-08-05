«Удинезе» и «Кальяри» вышли в 1/16 финала Кубка Италии

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«Удинезе» и «Кальяри» 5 августа вышли в 1/16 финала Кубка Италии по футболу.

«Удинезе» победил клуб «Феральписало» со счетом 2:1.

«Кальяри» вырвал победу у «Перуджи» — 3:2.