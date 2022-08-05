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Защитник Миленкович продлит контракт с «Фиорентиной»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник Никола Миленкович решил остаться в «Фиорентине», несмотря на интерес со стороны многих клубов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В последние дни особенно активно вел себя «Ювентус», подготовивший конкретное предложение, но в итоге Миленкович решил остаться во Флоренции. Важным фактором стала и цена — «Фиорентина» не хотела уступать игрока менее чем за 15 миллионов евро, сообщает.

Новый контракт с флорентийским клубом будет подписан со дня на день.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» хочет сохранить Миленковича и предложила ему новый контракт, до конца июня 2025 года, с повышенной зарплатой — 3,5 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне защитник забил 3 гола в 38 матчах за «Фиорентину». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 20 миллионов евро.

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