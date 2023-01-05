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Сегодня, 00:39

«Удинезе» и «Эмполи» не выявили победителя

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Удинезе» и «Эмполи» сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Италии — 1:1. Для «зебр» это четвертая ничья в последних пяти встречах турнира.

На 3-й минуте встречи Томмазо Бальданзи вывел гостей вперед. Его гол стал единственным в первом тайме.

После перерыва Роберто Перейра сравнял счет. На 79-й минуте гости остались в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил Жан-Даниэль Акпа-Акпро.

«Удинезе» с 25 очками идет на 8-й строчке в турнирной таблице серии А. «Эмполи» располагается на 13-м месте (18 очков).

Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 22:45. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
1:1
Эмполи

Футбол
ФК Удинезе
ФК Эмполи
0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 16 13 2 1 37-13 41
2
 Милан 16 11 3 2 31-16 36
3
 Ювентус 16 10 4 2 25-7 34
4
 Интер 16 11 0 5 35-22 33
5
 Лацио 16 9 3 4 27-13 30
6
 Рома 16 9 3 4 19-14 30
7
 Аталанта 16 8 4 4 24-17 28
8
 Удинезе 16 6 7 3 25-18 25
9
 Торино 16 6 4 6 17-18 22
10
 Фиорентина 16 5 5 6 19-21 20
11
 Болонья 16 5 4 7 20-26 19
12
 Лечче 16 4 6 6 16-18 18
13
 Эмполи 16 4 6 6 13-20 18
14
 Монца 16 5 2 9 17-23 17
15
 Салернитана 16 4 5 7 20-26 17
16
 Сассуоло 16 4 4 8 16-24 16
17
 Специя 16 3 5 8 16-28 14
18
 Сампдория 16 2 3 11 8-28 9
19
 Кремонезе 16 0 7 9 11-27 7
20
 Верона 16 1 3 12 13-30 6
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38 тур
4.01 14:30
Салернитана – Милан
 1 : 2
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 1 : 2
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 2 : 2
4.01 16:30
Торино – Верона
 1 : 1
4.01 18:30
Рома – Болонья
 1 : 0
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 2 : 1
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 0 : 1
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 1 : 1
4.01 22:45
Интер – Наполи
 1 : 0
4.01 22:45
Удинезе – Эмполи
 1 : 1
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ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 8
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 5
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 7 1 2
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 14 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 15 1 5
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