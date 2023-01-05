«Интер» обыграл «Наполи». Неаполитанцы потерпели первое поражение в сезоне

«Интер» выиграл у «Наполи» в матче 16-го тура чемпионата Италии — 1:0. Для неаполитанцев это поражение стало первым в сезоне.

Единственный гол на 56-й минуте встречи забил нападающий Эдин Джеко. 36-летний босниец открылся под передачу Федерико Димарко и головой с близкого расстояния пробил по центру ворот.

«Наполи» остался на первом месте в турнирной таблице серии А (41 очко). «Интер» идет на 4-й строчке, набрав 33 очка.