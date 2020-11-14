«Удинезе» — единственный клуб серии А, в котором нет случаев заражения коронавирусом
По последним данным, у 104 игроков серии А диагностирован коронавирус, сообщает Football Italia.
Последним футболистом, который сдал положительный тест на коронавирус, оказался полузащитник «Интера» Марсело Брозович. В миланском клубе за весь период пандемии было семь заболевших. Больше всего среди итальянских клубов пострадал «Дженоа», у которого в разное время болело коронавирусом 18 игроков.
Единственным клубом серии А, у которого ни у одного игрока не был выявлен коронавирус, оказался «Удинезе».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.