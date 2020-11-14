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«Удинезе» — единственный клуб серии А, в котором нет случаев заражения коронавирусом

13:09
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По последним данным, у 104 игроков серии А диагностирован коронавирус, сообщает Football Italia.

Последним футболистом, который сдал положительный тест на коронавирус, оказался полузащитник «Интера» Марсело Брозович. В миланском клубе за весь период пандемии было семь заболевших. Больше всего среди итальянских клубов пострадал «Дженоа», у которого в разное время болело коронавирусом 18 игроков.

Единственным клубом серии А, у которого ни у одного игрока не был выявлен коронавирус, оказался «Удинезе».

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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