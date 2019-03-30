"Удинезе" – "Дженоа": видеотрансляция матча в 17.00

В матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу в субботу, 30 марта, "Удинезе" примет "Дженоа".

"СЭ" показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Удинезе" – "Дженоа" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 17.00 (время московское).

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Турнирная таблица, расписание матчей, календарь и результаты чемпионата Италии по футболу – здесь