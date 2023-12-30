«Удинезе» разгромил «Болонью» и прервал серию из шести матчей без побед в серии А
«Удинезе» дома обыграл «Болонью» в матче 18-го тура серии А — 3:0.
На 23-й минуте встречи счет открыл Роберто Перейра. На 48-й минуте Лоренцо Лукка увеличил преимущество хозяев. Через четыре минуты голом отметился Мартин Пайеро.
«Болонья» с 31 очком занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Удинезе» располагается на 15-й позиции (17 баллов). Команда прервала серию из шести матчей без побед в серии А.
В другом матче дня «Кальяри» и «Эмполи» сыграли вничью — 0:0. Красно-синие с 14 очками идут на 18-м месте в чемпионате Италии. «Эмполи» располагается на строчку ниже (13).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|18
|14
|3
|1
|42-8
|45
|
2
|Ювентус
|17
|12
|4
|1
|26-11
|40
|
3
|Милан
|17
|10
|3
|4
|31-20
|33
|
4
|Фиорентина
|18
|10
|3
|5
|27-18
|33
|
5
|Болонья
|18
|8
|7
|3
|21-15
|31
|
6
|Аталанта
|18
|9
|2
|7
|29-20
|29
|
7
|Рома
|17
|8
|4
|5
|30-19
|28
|
8
|Наполи
|18
|8
|4
|6
|28-21
|28
|
9
|Лацио
|18
|8
|3
|7
|21-19
|27
|
10
|Торино
|18
|6
|6
|6
|15-18
|24
|
11
|Монца
|18
|5
|7
|6
|16-18
|22
|
12
|Лечче
|18
|4
|8
|6
|19-24
|20
|
13
|Дженоа
|18
|5
|5
|8
|19-23
|20
|
14
|Фрозиноне
|18
|5
|4
|9
|23-31
|19
|
15
|Удинезе
|18
|2
|11
|5
|18-28
|17
|
16
|Сассуоло
|17
|4
|4
|9
|25-32
|16
|
17
|Верона
|17
|3
|5
|9
|15-23
|14
|
18
|Кальяри
|18
|3
|5
|10
|16-31
|14
|
19
|Эмполи
|18
|3
|4
|11
|10-30
|13
|
20
|Салернитана
|17
|1
|6
|10
|14-36
|9
|29.12
|20:30
|
Фиорентина – Торино
|1 : 0
|29.12
|20:30
|
Наполи – Монца
|0 : 0
|29.12
|22:45
|
Дженоа – Интер
|1 : 1
|29.12
|22:45
|
Лацио – Фрозиноне
|3 : 1
|30.12
|14:30
|
Аталанта – Лечче
|1 : 0
|30.12
|17:00
|
Кальяри – Эмполи
|0 : 0
|30.12
|17:00
|
Удинезе – Болонья
|3 : 0
|30.12
|20:00
|
Милан – Сассуоло
|- : -
|30.12
|20:00
|
Верона – Салернитана
|- : -
|30.12
|22:45
|
Ювентус – Рома
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|15
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|8
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Пауло Дибала
Рома
|5
|
|
Оливье Жиру
Милан
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|16
|1
|2
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|13
|1
|3