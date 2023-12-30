«Удинезе» разгромил «Болонью» и прервал серию из шести матчей без побед в серии А

«Удинезе» дома обыграл «Болонью» в матче 18-го тура серии А — 3:0.

На 23-й минуте встречи счет открыл Роберто Перейра. На 48-й минуте Лоренцо Лукка увеличил преимущество хозяев. Через четыре минуты голом отметился Мартин Пайеро.

«Болонья» с 31 очком занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Удинезе» располагается на 15-й позиции (17 баллов). Команда прервала серию из шести матчей без побед в серии А.

В другом матче дня «Кальяри» и «Эмполи» сыграли вничью — 0:0. Красно-синие с 14 очками идут на 18-м месте в чемпионате Италии. «Эмполи» располагается на строчку ниже (13).