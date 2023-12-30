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«Удинезе» разгромил «Болонью» и прервал серию из шести матчей без побед в серии А

Алина Савинова
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«Удинезе» дома обыграл «Болонью» в матче 18-го тура серии А — 3:0.

На 23-й минуте встречи счет открыл Роберто Перейра. На 48-й минуте Лоренцо Лукка увеличил преимущество хозяев. Через четыре минуты голом отметился Мартин Пайеро.

«Болонья» с 31 очком занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Удинезе» располагается на 15-й позиции (17 баллов). Команда прервала серию из шести матчей без побед в серии А.

Италия. Серия А. 18-й тур
30 дек, 17:00. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
3:0
Болонья

В другом матче дня «Кальяри» и «Эмполи» сыграли вничью — 0:0. Красно-синие с 14 очками идут на 18-м месте в чемпионате Италии. «Эмполи» располагается на строчку ниже (13).

Италия. Серия А. 18-й тур
30 дек, 17:00. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
0:0
Эмполи
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
ФК Болонья
ФК Удинезе
0
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«Интер» продлил контракт с защитником Дармианом до 2025 года
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 18 14 3 1 42-8 45
2
 Ювентус 17 12 4 1 26-11 40
3
 Милан 17 10 3 4 31-20 33
4
 Фиорентина 18 10 3 5 27-18 33
5
 Болонья 18 8 7 3 21-15 31
6
 Аталанта 18 9 2 7 29-20 29
7
 Рома 17 8 4 5 30-19 28
8
 Наполи 18 8 4 6 28-21 28
9
 Лацио 18 8 3 7 21-19 27
10
 Торино 18 6 6 6 15-18 24
11
 Монца 18 5 7 6 16-18 22
12
 Лечче 18 4 8 6 19-24 20
13
 Дженоа 18 5 5 8 19-23 20
14
 Фрозиноне 18 5 4 9 23-31 19
15
 Удинезе 18 2 11 5 18-28 17
16
 Сассуоло 17 4 4 9 25-32 16
17
 Верона 17 3 5 9 15-23 14
18
 Кальяри 18 3 5 10 16-31 14
19
 Эмполи 18 3 4 11 10-30 13
20
 Салернитана 17 1 6 10 14-36 9
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Фиорентина – Торино
 1 : 0
29.12 20:30
Наполи – Монца
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Дженоа – Интер
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29.12 22:45
Лацио – Фрозиноне
 3 : 1
30.12 14:30
Аталанта – Лечче
 1 : 0
30.12 17:00
Кальяри – Эмполи
 0 : 0
30.12 17:00
Удинезе – Болонья
 3 : 0
30.12 20:00
Милан – Сассуоло
 - : -
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Верона – Салернитана
 - : -
30.12 22:45
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Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 8
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 5
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 16 1 2
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Ламек Банда

Ламек Банда

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