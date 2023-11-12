«Аталанта» сыграла вничью с «Удинезе», Миранчук провел на поле весь матч
«Аталанта» сыграла вничью с «Удинезе» на выезде в матче 12-го тура чемпионата Италии — 1:1.
На 44-й минуте полузащитник хозяев Уоллас открыл счет. На 90+2-й минуте хавбек гостей Эдерсон забил гол и спас свою команду от поражения.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук впервые в сезоне-2023/24 попал в стартовый состав своей команды. Он провел на поле весь матч и не отличился результативными действиями.
«Аталанта» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 20 очками, «Удинезе» идет на 16-й строчке с 11 очками.
Положение команд
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ювентус
|12
|9
|2
|1
|19-7
|29
|
2
|Интер
|11
|9
|1
|1
|27-6
|28
|
3
|Милан
|12
|7
|2
|3
|20-14
|23
|
4
|Наполи
|12
|6
|3
|3
|24-13
|21
|
5
|Фиорентина
|12
|6
|2
|4
|20-16
|20
|
6
|Аталанта
|12
|6
|2
|4
|20-11
|20
|
7
|Болонья
|12
|4
|6
|2
|13-10
|18
|
8
|Рома
|11
|5
|2
|4
|22-14
|17
|
9
|Монца
|12
|4
|5
|3
|13-11
|17
|
10
|Лацио
|11
|5
|1
|5
|13-13
|16
|
11
|Торино
|12
|4
|4
|4
|10-14
|16
|
12
|Фрозиноне
|11
|4
|3
|4
|17-18
|15
|
13
|Лечче
|12
|3
|5
|4
|13-16
|14
|
14
|Дженоа
|12
|4
|2
|6
|13-16
|14
|
15
|Сассуоло
|12
|3
|3
|6
|16-21
|12
|
16
|Удинезе
|12
|1
|8
|3
|8-15
|11
|
17
|Эмполи
|12
|3
|1
|8
|5-21
|10
|
18
|Кальяри
|12
|2
|3
|7
|12-24
|9
|
19
|Верона
|12
|2
|2
|8
|7-16
|8
|
20
|Салернитана
|12
|0
|5
|7
|8-24
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|10.11
|20:30
|
Сассуоло – Салернитана
|2 : 2
|10.11
|22:45
|
Дженоа – Верона
|1 : 0
|11.11
|17:00
|
Лечче – Милан
|2 : 2
|11.11
|20:00
|
Ювентус – Кальяри
|2 : 1
|11.11
|22:45
|
Монца – Торино
|1 : 1
|12.11
|14:30
|
Наполи – Эмполи
|0 : 1
|12.11
|17:00
|
Фиорентина – Болонья
|2 : 1
|12.11
|17:00
|
Удинезе – Аталанта
|1 : 1
|12.11
|20:00
|
Лацио – Рома
|- : -
|12.11
|22:45
|
Интер – Фрозиноне
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|
|
Оливье Жиру
Милан
|7
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|6
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
|
|
Федерико Димарко
Интер
|4
|
|
Риккардо Маркицца
Фрозиноне
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|10
|1
|3
|
|
Исак Хиен
Верона
|6
|1
|1
|
|
Майк Меньян
Милан
|9
|1
|1
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