«Аталанта» сыграла вничью с «Удинезе», Миранчук провел на поле весь матч

«Аталанта» сыграла вничью с «Удинезе» на выезде в матче 12-го тура чемпионата Италии — 1:1.

На 44-й минуте полузащитник хозяев Уоллас открыл счет. На 90+2-й минуте хавбек гостей Эдерсон забил гол и спас свою команду от поражения.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук впервые в сезоне-2023/24 попал в стартовый состав своей команды. Он провел на поле весь матч и не отличился результативными действиями.

«Аталанта» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 20 очками, «Удинезе» идет на 16-й строчке с 11 очками.