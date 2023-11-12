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«Аталанта» сыграла вничью с «Удинезе», Миранчук провел на поле весь матч

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

«Аталанта» сыграла вничью с «Удинезе» на выезде в матче 12-го тура чемпионата Италии — 1:1.

На 44-й минуте полузащитник хозяев Уоллас открыл счет. На 90+2-й минуте хавбек гостей Эдерсон забил гол и спас свою команду от поражения.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук впервые в сезоне-2023/24 попал в стартовый состав своей команды. Он провел на поле весь матч и не отличился результативными действиями.

«Аталанта» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 20 очками, «Удинезе» идет на 16-й строчке с 11 очками.

Италия. Серия А. 12-й тур
12 нояб, 17:00. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
1:1
Аталанта

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Удинезе
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 12 9 2 1 19-7 29
2
 Интер 11 9 1 1 27-6 28
3
 Милан 12 7 2 3 20-14 23
4
 Наполи 12 6 3 3 24-13 21
5
 Фиорентина 12 6 2 4 20-16 20
6
 Аталанта 12 6 2 4 20-11 20
7
 Болонья 12 4 6 2 13-10 18
8
 Рома 11 5 2 4 22-14 17
9
 Монца 12 4 5 3 13-11 17
10
 Лацио 11 5 1 5 13-13 16
11
 Торино 12 4 4 4 10-14 16
12
 Фрозиноне 11 4 3 4 17-18 15
13
 Лечче 12 3 5 4 13-16 14
14
 Дженоа 12 4 2 6 13-16 14
15
 Сассуоло 12 3 3 6 16-21 12
16
 Удинезе 12 1 8 3 8-15 11
17
 Эмполи 12 3 1 8 5-21 10
18
 Кальяри 12 2 3 7 12-24 9
19
 Верона 12 2 2 8 7-16 8
20
 Салернитана 12 0 5 7 8-24 5
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10.11 20:30
Сассуоло – Салернитана
 2 : 2
10.11 22:45
Дженоа – Верона
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Лечче – Милан
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11.11 20:00
Ювентус – Кальяри
 2 : 1
11.11 22:45
Монца – Торино
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