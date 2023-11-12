Миранчук впервые в сезоне попал в стартовый состав «Аталанты» на матч серии А

«Аталанта» объявила стартовый состав на матч 12-го тура чемпионата Италии с «Удинезе».

Российский полузащитник Алексей Миранчук впервые в текущем сезоне попал в стартовый состав команды на игру серии А.

Миранчук в сезоне-2023/24 принял участие в 3 матчах чемпионата страны и не отметился результативными действиями.

Игра «Удинезе» — «Аталанта» начнется в 17.00 по московскому времени.