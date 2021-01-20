«Аталанта» не смогла победить «Удинезе», Миранчук провел на поле менее часа

«Аталанта» в перенесенном матче 10-го тура серии А сыграла вничью с «Удинезе». Уже на первой минуте всстречи фриульцы вышли вперед. Роберто Перейра обыграл двоих соперников на бровке, ворвался слева в штрафную и пробил мимо Голлини.

Еще до перерыва бергамаски сравняли счет после удачного выхода Луиса Муриэля один на один с Муссо.

Алексей Миранчук впервые в серии А вышел в старте команды и был заменен на 59-й минуте на Йосипа Иличича.

После этой ничьей «Аталанта» осталась на шестом месте с 33 очками, «Удинезе» расположился на 15-й позиции с 17 очками.

Чемпионат Италии. Серия А

10-й тур

«Удинезе» — «Аталанта» — 1:1 (1:1)

Голы: Перейра, 1 (1:0). Муриэль, 44 (1:1).

«Удинезе»: Муссо, Бекао, Бонифаци, Самир, Стрюгер Ларсен (Молина, 88), де Пауль, Мандрагора (Уоллас, 57. Деулофеу, 72), Арслан (Де Майо, 88), Перейра, Зегелар, Лазанья.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Ромеро, Хатебур (Иличич, 59), де Рон, Пессина, Миранчук (Гозенс, 59), Малиновский (Фройлер, 81), Мехле, Муриэль (Сапата, 59).

Предупреждения: Перейра, 11. Зегелар, 75. Фройлер, 83. Бонифаци, 90+2. Ромеро, 90+3.

Судья: Кальварезе.

20 января. Удине. Стадион «Дачия Арена».