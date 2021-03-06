Участие де Лигта в матче с «Лацио» под вопросом
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло заявил, что участие защитника Маттейса де Лигта в матче 26-го тура чемпионата Италии против «Лацио» под вопросом.
«Маттейс еще не тренировался. В субботу мы посмотрим на его состояние и примем решение», — цитирует Football Italia Пирло.
Де Лигт получил повреждение во время разминки перед встречей 25-го тура чемпионата Италии против «Специи» (3:0).
Матч «Ювентус» — «Лацио» состоится сегодня, 6 марта. Начало — в 22.45 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/167282/pirlo-de-ligt-has-not-trained
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