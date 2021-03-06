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Участие де Лигта в матче с «Лацио» под вопросом

09:26
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло заявил, что участие защитника Маттейса де Лигта в матче 26-го тура чемпионата Италии против «Лацио» под вопросом.

«Маттейс еще не тренировался. В субботу мы посмотрим на его состояние и примем решение», — цитирует Football Italia Пирло.

Де Лигт получил повреждение во время разминки перед встречей 25-го тура чемпионата Италии против «Специи» (3:0).

Матч «Ювентус» — «Лацио» состоится сегодня, 6 марта. Начало — в 22.45 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/167282/pirlo-de-ligt-has-not-trained

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