Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Кастровилли и Игор из-за травм пропустят матч «Фиорентины» против «Пармы»

09:50
Теги:

«Фиорентина» сообщила, что защитник Игор и полузащитник Гаэтано Кастровилли получили повреждения в матче чемпионата Италии против «Ромы» (1:2).

Кастровилли получил мышечную травму левого бедра, а Игор — травму правого бедра. Оба игрока начали соответствующее лечение, в ближайшие время они пройдут повторное обследование. Футболисты пропустят ближайший матч команды против «Пармы», который пройдет 7 марта.

Также встречу с «Пармой» пропустит Франк Рибери, который получил дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир