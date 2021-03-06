Кастровилли и Игор из-за травм пропустят матч «Фиорентины» против «Пармы»
«Фиорентина» сообщила, что защитник Игор и полузащитник Гаэтано Кастровилли получили повреждения в матче чемпионата Италии против «Ромы» (1:2).
Кастровилли получил мышечную травму левого бедра, а Игор — травму правого бедра. Оба игрока начали соответствующее лечение, в ближайшие время они пройдут повторное обследование. Футболисты пропустят ближайший матч команды против «Пармы», который пройдет 7 марта.
Также встречу с «Пармой» пропустит Франк Рибери, который получил дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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