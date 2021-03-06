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«Рома» продлит контракт с Карсдорпом

08:58
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«Рома» продлит контракт с защитником Риком Карсдорпом, сообщает Sky Italia.

По информации источника, новое соглашение с 26-летним голландцем будет рассчитано до конца июня 2025 года.

Карсдорп выступает за «Рому» с 2017 года. В сезоне-2020/21 он провел 28 матчей за команду, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://sport.sky.it/calciomercato/2021/03/05/roma-karsdorp-rinnovo-news-calciomercato

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