«Рома» продлит контракт с Карсдорпом
«Рома» продлит контракт с защитником Риком Карсдорпом, сообщает Sky Italia.
По информации источника, новое соглашение с 26-летним голландцем будет рассчитано до конца июня 2025 года.
Карсдорп выступает за «Рому» с 2017 года. В сезоне-2020/21 он провел 28 матчей за команду, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://sport.sky.it/calciomercato/2021/03/05/roma-karsdorp-rinnovo-news-calciomercato
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