У вратаря «Аталанты» снова нашли коронавирус

Вратарь «Аталанты» Марко Спортьелло во второй раз сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Впервые 27-летний итальянец сдал положительный анализ месяц назад, 20 марта. Позднее футболист сдал отрицательный тест, однако третий анализ вновь выявил наличие инфекции в организме Спортьелло.

Сообщается, что игрок чувствует себя хорошо и продолжает оставаться на карантине в доме в Ургнано, что рядом с Бергамо. В данный момент неизвестно, когда он сможет вернуться к тренировкам.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 660 601 человек. Зафиксировано 185 483 летальных исхода от инфекции, вылечились 730 518 человека. Первое место по числу зараженных занимают США — 849 092 человека. Далее идут — Испания (213 024), Италия (187 327), Франция (159 877) и Германия (151 022).