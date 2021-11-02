У бывшего игрока «Интера» Лямуши украли часы за 120 тысяч евро
У бывшего полузащитника «Интера» Сабри Лямуши украли часы стоимостью 120 тысяч евро, это около 10 миллионов рублей.
Как сообщает издание 20 Minutes, в прошлую среду, в одном из отелей городов Вранции, Лямуши в сопровождении одного из своих друзей договорился с двумя мужчинами о продаже им своих швейцарских часов Richard Mille.
В итоге сделка оказалась ловушкой. Мужчины при встрече забрали часы бывшего футболиста, не заплатили, и скрылись на машине.
Позже, как сообщает источник, преступники были схвачены сотрудниками полиции. Один из подозреваемых носил часы на запястье.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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