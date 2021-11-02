У бывшего игрока «Интера» Лямуши украли часы за 120 тысяч евро

У бывшего полузащитника «Интера» Сабри Лямуши украли часы стоимостью 120 тысяч евро, это около 10 миллионов рублей.

Как сообщает издание 20 Minutes, в прошлую среду, в одном из отелей городов Вранции, Лямуши в сопровождении одного из своих друзей договорился с двумя мужчинами о продаже им своих швейцарских часов Richard Mille.

В итоге сделка оказалась ловушкой. Мужчины при встрече забрали часы бывшего футболиста, не заплатили, и скрылись на машине.

Позже, как сообщает источник, преступники были схвачены сотрудниками полиции. Один из подозреваемых носил часы на запястье.