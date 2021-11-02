Моуринью нарушил ковид-протокол перед матчем с «Миланом»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью нарушил ковид-протокол перед матчем 11-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:2), сообщает Corriere della Sera.

Согласно новым правилам, команды должны заходить на стадион по отдельности и не пересекаться по пути в раздевалку. Однако португальский тренер зашел в раздевалку «Ромы», пока футболисты «Милана» еще находились в подтрибунном помещении.

Представители службы безопасности римского стадиона проинформировали руководство клуба о данной ситуации, но никаких дальнейших действий предпринято не было.

Напомним, что «Рома» уступила «Милану» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата Италии. Это поражение прервало серию главного тренера римлян Жозе Моуринью.

До этого португальский специалист обходился без поражений в 43 домашних матчах в чемпионате. Это самая длинная серия для тренера с сезона-1994/95.