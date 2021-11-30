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Шевченко: «Я всегда буду болеть за «Милан», но не в матчах с «Дженоа»

19:54
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Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко рассказал о настрое на матч 15-го тура чемпионата Италии против «Милана».

«Конечно, я с нетерпением жду этой встречи, но сейчас стараюсь контролировать свои эмоции. Я пообещал болельщикам «Дженоа», что сделаю для них все, что в моих силах. И в предстоящем матче я сделаю все возможное, чтобы поставить «Милан» в затруднительное положение.

Я всегда буду болеть за «Милан», но не в матчах с «Дженоа», — цитирует украинца Football Italia.

Матч «Дженоа» — «Милан» состоится в среду, 1 декабря. Начало — в 22.45 (мск).

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Иван Шитик все материалы автора

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