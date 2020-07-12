«Тяжелый матч». Дибала — об игре «Аталантой»
10:28
Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала поделился впечатлениями после матча с «Аталантой» (2:2) в 32-м туре чемпионата Италии.
«Тяжелая игра, но это шаг вперед», — написал аргентинец в Twitter.
Partita dura, ma un passo in avanti... #FinoAllaFine #JuventusAtalanta #serieA pic.twitter.com/5D0jnVm41o— Paulo Dybala (@PauDybala_JR) July 11, 2020
В составе «Юве» дубль сделал Криштиану Роналду, который реализовал два пенальти. У команды из Бергамо забивали Дуван Сапата и Руслан Малиновский.
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