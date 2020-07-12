Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала поделился впечатлениями после матча с «Аталантой» (2:2) в 32-м туре чемпионата Италии.

«Тяжелая игра, но это шаг вперед», — написал аргентинец в Twitter.

В составе «Юве» дубль сделал Криштиану Роналду, который реализовал два пенальти. У команды из Бергамо забивали Дуван Сапата и Руслан Малиновский.