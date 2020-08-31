Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Три игрока «Аталанты» сдали положительный тест на коронавирус

18:22
Игроки «Аталанты» приступают к тренировкам. Фото ФК «Аталанта».
Игроки «Аталанты» приступают к тренировкам. Фото ФК «Аталанта».
Теги:

«Аталанта» начала подготовку к новому сезону. Перед старом тренировок все футболисты прошли тесты на коронавирус. Три анализа дали положительный результат, сообщает сайт клуба.

Все заболевшие спортсмены помещены на изоляцию. Болезнь у всех проходит бессимптомно.

Отметим, что российского полузащитника Алексея Миранчука пока нет в списке тех, кто должен начать тренировки. Как нет и хавбека Йосипа Иличича, который пропустил всю вторую половину прошлого сезона по личным причинам.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Прямой эфир
Прямой эфир