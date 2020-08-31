Три игрока «Аталанты» сдали положительный тест на коронавирус
18:22
«Аталанта» начала подготовку к новому сезону. Перед старом тренировок все футболисты прошли тесты на коронавирус. Три анализа дали положительный результат, сообщает сайт клуба.
Все заболевшие спортсмены помещены на изоляцию. Болезнь у всех проходит бессимптомно.
Отметим, что российского полузащитника Алексея Миранчука пока нет в списке тех, кто должен начать тренировки. Как нет и хавбека Йосипа Иличича, который пропустил всю вторую половину прошлого сезона по личным причинам.
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