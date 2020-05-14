Тренировка Роналду с сыном. Видео из двора собрало больше 25 миллионов просмотров

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в Instagram видео тренировки в домашних условиях. Португалец показал, как работет со своим сыном. Ролик набрал уже более 25 миллионов просмотров.

«Каков отец, таков и сын. Счастье превыше всего», — написал Роналду.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 13 на 14 мая, в мире коронавирус подтвержден у 4 421 198 человек. Умерших — 297 533, выздоровевших — 1 654 305.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 13 мая выявлен 242 271 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека.