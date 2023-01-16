Тренера «Салернитаны» уволили после поражения от «Аталанты»

«Салернитана» уволила Давиде Николу с поста главного тренера, сообщает пресс-служба команды.

Подобное решение было принято после разгромного поражения от «Аталанты» (2:8) в матче 18-го тура чемпионата Италии.

49-летний итальянский специалист работал в «Салернитане» с февраля 2022 года. Под его руководством команда провела 19 матчей в серии А, четыре игры из них выиграли, шесть проиграли и девять раз сыграли вничью.

Команда занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.