Аллегри: «Никто в истории футбола не был в такой ситуации, как «Ювентус» в этом сезоне»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение своей команды в матче 25-го тура чемпионата Италии от «Ромы» (0:1).

«Это футбол, мы заканчиваем побежденными. Ребятам нужно сохранять спокойствие. Это был сложный матч. Есть ощущение, что мир вокруг рушится, но мы можем перезагрузиться. Со стороны все любят говорить, но в истории футбола еще ни у кого не было такой ситуации, как у «Ювентуса» в этом сезоне. Одна игра не может свести на нет всю хорошую работу, которую мы проделали. Мы должны финишировать в первой четверке, и на данный момент мы могли быть на втором месте», — цитирует Аллегри Football Italia.

«Ювентус» занимает 8-е место в турнирной таблице серии А, набрав 35 очков за 25 игр.