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Сегодня, 07:35

Моуринью: «Мы с Аллегри хорошие друзья, мне очень нравится его команда»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о своих взаимоотношениях с наставником «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

«Мы с Аллегри хорошие друзья и часто переписываемся. Теперь я должен уважать его разочарование и печаль, но мне очень нравится его команда. И я поздравляю их, потому что даже с учетом 15-очкового штрафа они все еще опасны», — сказал Моуринью после победы над туринцами (1:0) в матче 24-го тура серии А.

Португалец порассуждал о том, сможет ли «Рома» закончить чемпионат в первой четверке и попасть с Лигу чемпионов.

«Возможно ли финишировать в первой четверке? «Рома» — это команда, которая должна осознавать свои пределы. Когда мы не выкладываемся на 100 процентов, у нас бывают большие проблемы. Лига — это марафон. Мы понимаем, что, концентрируясь на каждом следующем матче, мы можем выигрывать у таких команд, как «Ювентус», — цитирует португальца DAZN.

После этого матча «Рома» с 47 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Ювентус» с 35 очками — на восьмой строчке.

Футбол
ФК Рома
ФК Ювентус
Жозе Моуринью
Массимилиано Аллегри
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«Наполи» — «Рома»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Монца»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 25 21 2 2 58-16 65
2
 Интер 25 16 2 7 46-28 50
3
 Лацио 25 14 6 5 41-19 48
4
 Рома 25 14 5 6 32-21 47
5
 Милан 25 14 5 6 42-32 47
6
 Аталанта 25 12 6 7 42-28 42
7
 Ювентус 25 15 5 5 40-20 35
8
 Болонья 24 10 5 9 31-33 35
9
 Удинезе 25 7 11 7 33-30 32
10
 Монца 25 9 5 11 30-35 32
11
 Торино 24 8 7 9 26-29 31
12
 Фиорентина 25 8 7 10 29-31 31
13
 Эмполи 25 6 10 9 23-33 28
14
 Сассуоло 24 7 6 11 27-35 27
15
 Лечче 25 6 9 10 24-29 27
16
 Салернитана 25 6 7 12 28-44 25
17
 Специя 25 4 9 12 21-41 21
18
 Верона 25 4 6 15 20-37 18
19
 Сампдория 25 2 6 17 11-39 12
20
 Кремонезе 24 1 9 14 19-43 12
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3.03 22:45
Наполи – Лацио
 0 : 1
4.03 17:00
Монца – Эмполи
 2 : 1
4.03 20:00
Аталанта – Удинезе
 0 : 0
4.03 22:45
Фиорентина – Милан
 2 : 1
5.03 14:30
Специя – Верона
 0 : 0
5.03 17:00
Сампдория – Салернитана
 0 : 0
5.03 20:00
Интер – Лечче
 2 : 0
5.03 22:45
Рома – Ювентус
 1 : 0
6.03 20:30
Сассуоло – Кремонезе
 - : -
6.03 22:45
Торино – Болонья
 - : -
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 19
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 7
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 14 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 23 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 16 1 0
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