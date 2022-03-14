Тренер «Торино» остался недоволен ничьей с «Интером»

Главный тренер «Торино» Иван Юрич прокомментировал матч 29-го тура серии А с «Интером» (1:1).

«Отлично провели первый тайм, атаковали, давили на соперника, забили гол. Судья не назначил пенальти. Уже в который раз нас несправедливо наказывают таким образом. Если бы мы забили второй гол, то все было бы иначе», — цитирует Юрича La Gazzetta Dello Sport.

После этого матча «Интер» с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Торино» с 35 очками — на 11-й строчке.