Моуринью подвел итоги ничейного матча «Ромы» с «Удинезе»

Главный тренер «Ромы» подвел итоги матча 29-го тура серии А с «Удинезе» (1:1). Римляне забили единственный гол на 94-й минуте.

«В тот момент я подумал: надеюсь, у нас еще будут 2-3 минуты, чтобы победить. После матча в Лиге конференций у некоторых игроков мало что получалось сегодня, игра была тяжелая. Если бы мы забили раньше, то перевернули бы игру, но, к сожалению, мы отыгрались поздно», — цитирует Моуринью Football Italia.

Римляне занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 48 очками в 29 матчах. «Удинезе» занимает 14-ю строчку с 30 очками в 27 матчах.