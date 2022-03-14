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Сегодня, 09:15

Гасперини после матча с «Дженоа» признался, что игроки «Аталанты» устали

Виктория Кравченко

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги ничейного матча 29-го тура серии А с «Дженоа» (0:0).

«Результат закономерен, хотя моментов забить у нас было больше. С такими командами редко получается играть в должной манере. Всем сложно играть против «Дженоа». Мы устали, играем каждые три дня, это непросто, — цитирует Гасперини La Gazzetta Dello Sport.

«Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 48 очками в 28 матчах. «Дженоа» идет на предпоследней, 19-й строчке с 19 очками в 29 играх.

ФК Аталанта
ФК Дженоа
Джан Пьеро Гасперини
0
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 Милан 29 19 6 4 55-29 63
2
 Наполи 29 18 6 5 51-21 60
3
 Интер 27 17 7 3 60-22 58
4
 Ювентус 29 16 8 5 45-26 56
5
 Аталанта 27 13 8 6 50-31 47
6
 Рома 28 14 5 9 46-34 47
7
 Лацио 28 13 7 8 57-42 46
8
 Фиорентина 28 14 4 10 47-37 46
9
 Верона 29 11 8 10 54-46 41
10
 Сассуоло 29 10 10 9 51-48 40
11
 Торино 27 9 7 11 33-28 34
12
 Болонья 28 9 6 13 32-43 33
13
 Удинезе 27 7 11 9 37-43 32
14
 Эмполи 29 8 8 13 40-54 32
15
 Специя 29 8 5 16 30-50 29
16
 Сампдория 29 7 5 17 37-51 26
17
 Кальяри 29 5 10 14 28-53 25
18
 Венеция 27 5 7 15 25-51 22
19
 Дженоа 28 1 15 12 22-47 18
20
 Салернитана 28 3 7 18 22-66 15
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.03 17:00
Салернитана – Сассуоло
 2 : 2
12.03 17:00
Специя – Кальяри
 2 : 0
12.03 20:00
Сампдория – Ювентус
 1 : 3
12.03 22:45
Милан – Эмполи
 1 : 0
13.03 14:30
Фиорентина – Болонья
 1 : 0
13.03 17:00
Верона – Наполи
 1 : 2
13.03 20:00
Аталанта – Дженоа
 - : -
13.03 20:00
Удинезе – Рома
 - : -
13.03 22:45
Торино – Интер
 - : -
14.03 22:45
Лацио – Венеция
 - : -
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Чиро Иммобиле

Лацио

 20
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 20
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
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Николо Барелла

Интер

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Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
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Николо Дзаньоло

Рома

 22 1 8
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Кельвен Амиан

Специя

 23 1 5
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Тео Эрнандес

Милан

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