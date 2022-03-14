Гасперини после матча с «Дженоа» признался, что игроки «Аталанты» устали

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги ничейного матча 29-го тура серии А с «Дженоа» (0:0).

«Результат закономерен, хотя моментов забить у нас было больше. С такими командами редко получается играть в должной манере. Всем сложно играть против «Дженоа». Мы устали, играем каждые три дня, это непросто, — цитирует Гасперини La Gazzetta Dello Sport.

«Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 48 очками в 28 матчах. «Дженоа» идет на предпоследней, 19-й строчке с 19 очками в 29 играх.