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Манчини о последнем разговоре с Виалли: «Он сказал, что мы должны выиграть ЧМ-2026. Надеемся посвятить ему победу»

Тренер сборной Италии Манчини вспомнил последний разговор с Виалли перед его смертью
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Джанлука Виалли (слева) и Роберто Манчини.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини вспомнил свой последний разговор с экс-форвардом «Ювентуса» Джанлукой Виалли перед его смертью.

«Он сказал мне, что мы должны выиграть ЧМ-2026 и что он будет с нами, — сказал Манчини в интервью Rai 1. — Он точно будет рядом, и мы надеемся вскоре посвятить ему великую победу. Я приезжал к нему в Лондон в декабре и был немного напуган. Он проснулся, мы посмеялись, пошутили вместе. Он сказал мне: «Я спокоен — будь спокоен и ты». Джанлука меня подбодрил».

Виалли скончался 6 января в возрасте 58 лет. С 2017 года бывший футболист боролся с раком поджелудочной железы. В конце декабря 2022 года его состояние резко ухудшилось.

Сборная Италии пропустила два последних ЧМ (2018, 2022).

Джанлука Виалли
Роберто Манчини
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 Наполи 17 14 2 1 39-13 44
2
 Ювентус 17 11 4 2 26-7 37
3
 Милан 17 11 4 2 33-18 37
4
 Интер 17 11 1 5 37-24 34
5
 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
6
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
7
 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
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 Торино 17 6 5 6 18-19 23
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 Болонья 17 5 4 8 21-28 19
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 Лечче 17 4 7 6 16-18 19
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 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
14
 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
15
 Монца 17 5 3 9 19-25 18
16
 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
17
 Специя 17 3 6 8 16-28 15
18
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
19
 Кремонезе 17 0 7 10 11-29 7
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 Верона 17 2 3 12 15-30 9
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Наполи – Ювентус
 - : -
14.01 17:00
Кремонезе – Монца
 - : -
14.01 20:00
Лечче – Милан
 - : -
14.01 22:45
Интер – Верона
 - : -
15.01 14:30
Сассуоло – Лацио
 - : -
15.01 17:00
Торино – Специя
 - : -
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 - : -
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