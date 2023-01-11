Манчини о последнем разговоре с Виалли: «Он сказал, что мы должны выиграть ЧМ-2026. Надеемся посвятить ему победу»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини вспомнил свой последний разговор с экс-форвардом «Ювентуса» Джанлукой Виалли перед его смертью.

«Он сказал мне, что мы должны выиграть ЧМ-2026 и что он будет с нами, — сказал Манчини в интервью Rai 1. — Он точно будет рядом, и мы надеемся вскоре посвятить ему великую победу. Я приезжал к нему в Лондон в декабре и был немного напуган. Он проснулся, мы посмеялись, пошутили вместе. Он сказал мне: «Я спокоен — будь спокоен и ты». Джанлука меня подбодрил».

Виалли скончался 6 января в возрасте 58 лет. С 2017 года бывший футболист боролся с раком поджелудочной железы. В конце декабря 2022 года его состояние резко ухудшилось.

Сборная Италии пропустила два последних ЧМ (2018, 2022).