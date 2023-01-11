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Скаут серии А: «У «Торино» есть желание выкупить Миранчука, а у «Аталанты» — с ним расстаться»

Мария Гусева
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Скаут серии А Алекс Великих оценил вероятность продолжения карьеры российского полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

— Я обладаю информацией, что у «Торино» есть желание выкупить Миранчука, а у «Аталанты» есть желание с ним расстаться. Вопрос будет заключаться в стоимости. Наверное, «Торино» будет просить скидки, размазать платежи на больший период, — цитирует «РБ Спорт» скаута.

— Как вы считаете, Миранчуку будет интересно играть в «Торино»? Все-таки команда не попадает в еврокубки, твердый середняк серии А.

— Миранчуку сейчас важно закрепиться в стартовом составе, получать игровую практику, быть игроком, на которого делают ставку, находить взаимопонимание с тренером. Все-таки он обжегся в «Аталанте». Думаю, что «Торино» для Миранчука как минимум еще на год — это наиболее подходящий вариант. Юрич ему доверяет. В клубе к нему хорошее отношение. Миранчук нашел там свое место. Если он хорошо закрепится в «Торино», никто ему не мешает потом перейти в более сильный клуб.

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». У «быков» есть опция выкупа российского футболиста.

В текущем сезоне 27-летний Миранчук принял участие в 11 матчах за «быков» во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
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2
 Ювентус 17 11 4 2 26-7 37
3
 Милан 17 11 4 2 33-18 37
4
 Интер 17 11 1 5 37-24 34
5
 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
6
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
7
 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
10
 Торино 17 6 5 6 18-19 23
11
 Болонья 17 5 4 8 21-28 19
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 Лечче 17 4 7 6 16-18 19
13
 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
14
 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
15
 Монца 17 5 3 9 19-25 18
16
 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
17
 Специя 17 3 6 8 16-28 15
18
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
19
 Кремонезе 17 0 7 10 11-29 7
20
 Верона 17 2 3 12 15-30 9
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Наполи – Ювентус
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14.01 17:00
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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