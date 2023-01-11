Скаут серии А: «У «Торино» есть желание выкупить Миранчука, а у «Аталанты» — с ним расстаться»

Скаут серии А Алекс Великих оценил вероятность продолжения карьеры российского полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

— Я обладаю информацией, что у «Торино» есть желание выкупить Миранчука, а у «Аталанты» есть желание с ним расстаться. Вопрос будет заключаться в стоимости. Наверное, «Торино» будет просить скидки, размазать платежи на больший период, — цитирует «РБ Спорт» скаута.

— Как вы считаете, Миранчуку будет интересно играть в «Торино»? Все-таки команда не попадает в еврокубки, твердый середняк серии А.

— Миранчуку сейчас важно закрепиться в стартовом составе, получать игровую практику, быть игроком, на которого делают ставку, находить взаимопонимание с тренером. Все-таки он обжегся в «Аталанте». Думаю, что «Торино» для Миранчука как минимум еще на год — это наиболее подходящий вариант. Юрич ему доверяет. В клубе к нему хорошее отношение. Миранчук нашел там свое место. Если он хорошо закрепится в «Торино», никто ему не мешает потом перейти в более сильный клуб.

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». У «быков» есть опция выкупа российского футболиста.

В текущем сезоне 27-летний Миранчук принял участие в 11 матчах за «быков» во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.