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Тренер «Наполи»: «У нас нет недовольных игроков, все мотивированы»

Тренер «Наполи» Доменикини высказался о лидерстве команды в серии А
09:32
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Тренер «Наполи» Марко Доменикини высказался о результатах команды после победного матча с «Болоньей» (3:0).

Отметим, главный тренер команды Лучано Спаллетти наблюдал за встречей с трибуны из-за дисквалификации, которую он получил по итогам матча с «Ромой» (0:0).

«Сегодня мы сыграли хорошо. Были некоторые проблемы в начале, но потом мы стали увереннее и хорошо управляли игрой.

У нашей команды много сильных качеств и боевой состав, который выполняет требования тренера. У нас нет недовольных игроков, все мотивированы», — цитирует Доменикини Football Italia.

«Наполи» с 28 очками лидирует в турнирной таблице серии А.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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