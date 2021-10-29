Тренер «Наполи»: «У нас нет недовольных игроков, все мотивированы»

Тренер «Наполи» Марко Доменикини высказался о результатах команды после победного матча с «Болоньей» (3:0).

Отметим, главный тренер команды Лучано Спаллетти наблюдал за встречей с трибуны из-за дисквалификации, которую он получил по итогам матча с «Ромой» (0:0).

«Сегодня мы сыграли хорошо. Были некоторые проблемы в начале, но потом мы стали увереннее и хорошо управляли игрой.

У нашей команды много сильных качеств и боевой состав, который выполняет требования тренера. У нас нет недовольных игроков, все мотивированы», — цитирует Доменикини Football Italia.

«Наполи» с 28 очками лидирует в турнирной таблице серии А.