«Фиорентина» планирует отправить Кокорина в аренду зимой

«Фиорентина» рассчитывает отдать нападающего Александра Кокорина в аренду в зимнее трансферное окно, сообщает Fiorentina.it со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб хочет избавиться от 30-летнего россиянина любой ценой, поскольку тот не справляется с ролью сменщика Душана Влаховича из-за нехватки умений. Сообщается, что «фиалки» хотят подписать вместо Кокорина нападающего «Ромы» Борху Майораля.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака». С тех пор россиянин принял участие в 7 матчах команды, проведя на поле в сумме 118 минут и не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 3,5 миллиона евро.