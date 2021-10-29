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«Фиорентина» планирует отправить Кокорина в аренду зимой

11:16
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»
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«Фиорентина» рассчитывает отдать нападающего Александра Кокорина в аренду в зимнее трансферное окно, сообщает Fiorentina.it со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб хочет избавиться от 30-летнего россиянина любой ценой, поскольку тот не справляется с ролью сменщика Душана Влаховича из-за нехватки умений. Сообщается, что «фиалки» хотят подписать вместо Кокорина нападающего «Ромы» Борху Майораля.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака». С тех пор россиянин принял участие в 7 матчах команды, проведя на поле в сумме 118 минут и не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 3,5 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.fiorentina.it/gazzetta-kokorin-via-gennaio-prestito-firenze-puo-arrivare-borja-mayoral/

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Иван Торопцев все материалы автора

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