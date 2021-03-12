Тренер молодежной команды «Фиорентины» Аквилани заразился коронавирусом
Главный тренер молодежной команды «Фиорентины» Альберто Аквилани сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.
У 36-летнего итальянца нет симптомов, он уже находится на самоизоляции. Это не отразится на первой команде, которая не контактировала с молодежными командами.
Аквилани работает с молодежной командой «Фиорентины» с лета 2020 года. Под его руководством «фиалки» стали обладателями молодежного Кубка Италии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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