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Тренер молодежной команды «Фиорентины» Аквилани заразился коронавирусом

21:41
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Главный тренер молодежной команды «Фиорентины» Альберто Аквилани сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.

У 36-летнего итальянца нет симптомов, он уже находится на самоизоляции. Это не отразится на первой команде, которая не контактировала с молодежными командами.

Аквилани работает с молодежной командой «Фиорентины» с лета 2020 года. Под его руководством «фиалки» стали обладателями молодежного Кубка Италии.

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