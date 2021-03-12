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«Аталанта» — «Специя»: стартовые составы команд. Миранчук остался в запасе

21:49
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Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Специи» на матч 27-го тура чемпионата Италии. Российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук остался в запасе.

Стартовый состав «Аталанты»: Спортьелло — Толой, Паломино, Джимсити, Мехле — де Рон, Гозенс, Фройлер, Пашалич — Иличич, Муриэль.

Запасные: Голлини, Росси, Ламмерс, Ромеро, Кальдара, Малиновский, Коваленко, Пессина, Руджери, Гисланди, Ал. Миранчук, Сапата.

«Аталанта» с 49 очками занимает пятое место в турнирной таблице серии А. «Специя» — 26 баллов и 15-я строчка.

Аталанта — Специя

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