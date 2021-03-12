«Аталанта» — «Специя»: стартовые составы команд. Миранчук остался в запасе
Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Специи» на матч 27-го тура чемпионата Италии. Российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук остался в запасе.
Стартовый состав «Аталанты»: Спортьелло — Толой, Паломино, Джимсити, Мехле — де Рон, Гозенс, Фройлер, Пашалич — Иличич, Муриэль.
Запасные: Голлини, Росси, Ламмерс, Ромеро, Кальдара, Малиновский, Коваленко, Пессина, Руджери, Гисланди, Ал. Миранчук, Сапата.
«Аталанта» с 49 очками занимает пятое место в турнирной таблице серии А. «Специя» — 26 баллов и 15-я строчка.
? Gli 11 scelti da Mister Gasperini per #AtalantaSpezia!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) March 12, 2021
? Here's your #StartingXI to face Spezia!
?
Presented by @Plus500#SerieATIM #GoAtalantaGo ??? pic.twitter.com/a40EpslL4T
? Pronti per la partenza— Spezia Calcio (@acspezia) March 12, 2021
? Previsto traffico intenso sulle fasce laterali #AtalantaSpezia pic.twitter.com/MxONWCjGCr
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю