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«Рома» продлила контракт с Карсдорпом

20:33
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Защитник «Ромы» Рик Карсдорп продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте римлян.

Соглашение с 26-летним голландцем будет рассчитано до конца июня 2025 года.

В текущем сезоне Карсдорп провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил гол и отдал 5 результативных передач.

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