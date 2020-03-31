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Тотти считает, что чемпионат Италии не будет доигран

03:00
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Легенда «Ромы» Франческо Тотти предположил, что чемпионат Италии не будет доигран из-за коронавируса. Срана — один из эпицентров пандемией, число зараженных превысило 100 тысяч.

— Думаю, что чемпионат не возобновится, — приводит слова Тотти Football Italia. — В противном случае будет бардак. Также ФИФА и Федерации футбола Италии нужно время, чтобы прийти в порядок.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 775 306 человек. Умерших — 37 083, выздоровевших — 164 435. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.

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