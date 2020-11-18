Тотти предложили должность в «Роме»

Руководство «Ромы» предложило бывшему капитану команды Франческо Тотти вернуться в клуб, сообщают итальянские СМИ.

По данным La Gazzetta dello Sport, знаменитый футболист встретился с владельцами «Ромы» Дэном и Райаном Фридкиными. На встрече также присутствовал генеральный директор клуба Гвидо Фиенга. Указано, что Тотти была предложена роль представителя клуба. Однако его это не устроило — экс-игрок хочет получить должность, которая предусматривает принятие решений. Он хотел бы стать техническим директором. Стороны договорились провести новую встречу.

44-летний Франческо Тотти завершил выступления в 2017 году. На протяжении всей карьеры он выступал за «Рому» и в сезоне-2000/01 стал чемпионом Италии. С 2017 по 2019 он был директором клуба.