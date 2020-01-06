Тотти не советовал бы самому себе переходить в «Рому»

Бывший капитан и спортивный директор «Ромы» Франческо Тотти раскритиковал свой бывший клуб. Итальянец планирует стать футбольный агентом.

— Если бы вы были агентом и имели в качестве клиента Франческо Тотти, что бы вы сделали?

— Я бы не стал отправлять его играть в «Рому», потому что клуб продал бы его довольно быстро.

— Хотели бы вы быть агентом?

— Я хотел бы найти молодых игроков и посмотреть, смогу ли разглядеть действительно перспективных.