Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Тотти не советовал бы самому себе переходить в «Рому»

09:42
Теги:

Бывший капитан и спортивный директор «Ромы» Франческо Тотти раскритиковал свой бывший клуб. Итальянец планирует стать футбольный агентом.

— Если бы вы были агентом и имели в качестве клиента Франческо Тотти, что бы вы сделали?

— Я бы не стал отправлять его играть в «Рому», потому что клуб продал бы его довольно быстро.

— Хотели бы вы быть агентом?

— Я хотел бы найти молодых игроков и посмотреть, смогу ли разглядеть действительно перспективных.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир